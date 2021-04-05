التزامات الأهلي 37 مليون ريال

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، أنه حقق إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، كاشفًا في الوقت ذاته الالتزامات المطلوبة حتى نهاية شهر إبريل المقبل.

مؤمنة يكشف التزامات الأهلي:

وقال عبدالإله مؤمنة: “الأيام الماضية كانت صعبة جدًا.. عدم رضا الجمهور من أكبر التحديات.. حققنا إنجازات كبيرة في العمل الإداري والمالي والألعاب المختلفة”.

وتابع: “تقييمنا في العمل الإستراتيجي في مقدمة الفرق.. التزامات الأهلي حتى 30 إبريل تقارب الـ37 مليون ريال.. الدعم الشرفي خلال 6 أشهر كان 8 مليون ريال فقط”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “رواتب كرة القدم 120 مليون ريال.. دعم الوزارة يمثل 80% من ميزانية الدوري.. كان يتم مراعاة الأندية المشاركة في آسيا في سداد الديون الآن لا”.

وواصل عبدالإله مؤمنة تصريحاته قائلًا: “لو كان هناك رعاة في حدود 40 مليون ريال مع الدعم المادي من الوزارة الذي يقارب 100 مليون نستطيع أن ندير النادي.. الالتزامات التي على النادي من عقود على إدارات سابقة”.

عمومية النادي الأهلي:

ويعيش النادي الأهلي حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، وتم عقد جمعية عمومية غير عادية بالأمس، وأكد عبدالإله مؤمنة أنه ارتكب العديد من الأخطاء الإدارية والفنية التي يسعى لتصحيحها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، ويستعد لمواجهة الرائد، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25.

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