التعاون الأقوى دفاعيًّا بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مستوى مميزًا على الصعيد الدفاعي، خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

التعاون يتألق دفاعيًّا:

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الأقوى دفاعيًّا بعد نهاية منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث استقبل 20 هدفًا فقط، ما ساعده على المنافسة بالتواجد في المربع الذهبي.

ونجح سكري القصيم في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الـ25، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة.

الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الفرق الأقوى دفاعيًّا، وجاء الهلال في المركز الثاني خلف التعاون، حيث استقبل 22 هدفًا، ويتصدر ترتيب البطولة برصيد 48 نقطة.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث بقائمة الأقوى دفاعيًا، بعدما اهتزت شباكه 26 مرة، ما ساعده على احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة بـ45 نقطة، فيما حل الشباب رابعًا، حيث استقبل 32 هدفًا، علمًا بأنه يقع في المركز الثاني بـ48 نقطة أيضًا.

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