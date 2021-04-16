التمر الهندي.. مُلين ومضاد للأكسدة وعنصر فعال لفقدان الوزن

المواطن - متابعة

يكثر استخدام شراب التمر الهندي خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن كثيرين لا يعرفون القيمة الغذائية المرتفعة للتمر هندي، وفوائده الصحية المذهلة وخصائصه المضادة للأكسدة وللالتهابات، كما أنه عنصر فعّال في فقدان الوزن الزائد.

غني بفوائده ومكوناته:

ووفقًا لما ذكره موقع كل يوم معلومة طبية فإن التمر الهندي سلعة ثمينة جدًا بمكوناته الغذائية، وتشمل هذه المكونات مستويات هامة من فيتامينC ،E ،B، والكالسيوم، والحديد، والفوسفور، والبوتاسيوم، والمنغنيز، والألياف الغذائية، كما أن هناك أيضًا عددًا من المركبات العضوية التي تجعل التمر الهندي مضادًا قويًا للأكسدة ومضادًا للالتهاب.

استخدامات التمر الهندي:

ويمكن تناول التمر الهندي كفاكهة خام، كما يستخدم في الحلويات بمجرد نضجه بالكامل، أو يمكن تجفيفه واستخدامه كتوابل أو شراب من خلال نقعه وتصفيته، وغالبًا ما يستخدم في المربى والصلصات، ويتم تجفيفه واستخدامه كحلوى في بعض أجزاء من العالم.

مُلين طبيعي:

ويعتبر التمر الهندي ملينًا طبيعيًا ومحتوى الألياف الغذائية هو السبب الرئيسي لهذه الخاصية، ويمكن أن يؤدي تناول التمر الهندي كفاكهة أو توابل إلى زيادة كفاءة الجهاز الهضمي، وتعزيز حركة الأمعاء بسهولة، كما أن التمر الهندي يحفز نشاط الصفراء، والتي تساعد في إذابة الطعام بشكل أسرع.

الحذر من تناول كميات كبيرة:

وعلى الرغم من فوائد التمر الهندي العديدة إلا أنه يعتبر من مرققات الدم، لذلك قد يكون من الصعب تقليل النزيف في حالة حدوث شيء ما، لذا إذا كنت تتناول الأسبرين أو مرققات الدم الأخرى، فكن حذرًا عند تناول كمية زائدة من التمر الهندي.

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