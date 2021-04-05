الجبلي يتألق بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير يوسف الجبلي بشكل مميز مع الباطن خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الجبلي يخطف الأنظار:

وشارك يوسف الجبلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في 20 مباراة كأساسي، وتم استبداله 13 مرة، بمعدل 1636 دقيقة، وساهم في تسجيل 11 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 3 مرات، وصنع 8 أهداف.

وقام يوسف الجبلي بصناعة 47 فرصة، ولديه 10 تسديدات على المرمى، ويملك 596 تمريرة ناجحة، وبلغت دقة تمريراته 84%، وقام بـ6 عرضيات ناجحة و22 مراوغة، وذلك وفقًا لحساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على “تويتر”.

الباطن في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.

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