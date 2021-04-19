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الخثلان يوضح حكم أخذ المرأة حبوب منع الحيض في رمضان

الخثلان يوضح حكم أخذ المرأة حبوب منع الحيض في رمضان

2021/04/19
الساعة 11:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الخثلان يوضح حكم أخذ المرأة حبوب منع الحيض في رمضان
المواطن - الرياض

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم أخذ المسلمة لحبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان، وكذلك متى يكون القيء مُفسداً للصيام.

ضرورة استشارة الطبيب

وقال الشيخ الخثلان، خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، إنه يجوز للمرأة أخذ هذه الحبوب إذا لم تكن مضرة بصحتها، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناولها.

نصيحة الشيخ الخثلان

ونصح الشيخ الخثلان بعدم أخذ هذه الحبوب مطلقًا؛ لأنها تمنع حدوث شيء طبيعي بجسم المرأة، مرجحًا أن يكون لهذا المنع آثار سلبية على صحة المرأة على المدى البعيد.

 


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