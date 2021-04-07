الريال يكسب التحدي ضد ليفربول

المواطن - مروة نبيل

تألق الريال ضد ليفربول بشكل لافت، ونجح في تحقيق الفوز ليقترب من التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

الريال ضد ليفربول

ولعب الريال ضد ليفربول بالأمس على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا 2021، وتمكن المرينغي من تجاوز عقبة الغيابات المؤثرة في صفوفه، وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح في تسجيل ثلاثية الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور هدفين، في الدقيقتين 27 و65، وهدف أحرزه ماركو أسينسيو عند الدقيقة 36، فيما سجل المصري الدولي محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد عند الدقيقة 51.

وشهدت مباراة الريال ضد ليفربول غياب سيرجيو راموس وداني كارفاخال وإيدين هازارد، بجانب رافائيل فاران الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا قبل اللقاء بساعات قليلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

زيدان يكسب التحدي

وكسب المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان التحدي في مباراة الريال ضد ليفربول بالأمس، حيث سلح لاعبيه بالثقة لينجحوا في تحقيق فوز هام، كما أنه نجح في التفوق بخط الوسط بفضل الثلاثي المتألق توني كروس، لوكا مودريتش وكاسيميرو.

واعتمدت خطة زيدان على التنوع وتبادل المراكز بين اللاعبين، ما أثر على لاعبي ليفربول، الذين انشغلوا بمراقبة الفرنسي كريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء، ليتركوا مساحات عند الجناحين استغلها فينيسيوس وأسينسيو بشكل مميز.

وقام زيدان بالاعتماد على تناقل الكرة بكثرة والتمريرات الطولية التي أربكت لاعبي ليفربول، لتخفيف العب على الدفاع الذي يُعاني من الغيابات، الأمر الذي جعل ريال مدريد يظهر بشكل أفضل طوال اللقاء.

ومن المقرر أن يلعب الريال ضد ليفربول في ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 14 من شهر أبريل.

شارك الخبر







شارك الخبر