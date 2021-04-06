الريال يُعاني في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

يُعاني ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان من غيابات مؤثرة قبل مباراته اليوم ضد ليفربول ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويلعب ريال مدريد ضد ليفربول عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021، وسط طموحات كل منهما بتحقيق الفوز.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مباراة ريال مدريد اليوم بهدف “رد الاعتبار”، بعد الخسارة أمامه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، فيما يسعى المرينغي لتجاوز عقبة الغيابات وخطف الفوز لتسهيل مهمته في لقاء الإياب.

الغيابات تُربك حسابات زيدان

وتعرض زيدان لصدمة قوية بعد تأكد غياب مدافعه وقائد الفريق الأول، سيرجيو راموس عن مباراة ريال مدريد ضد ليفربول اليوم، خاصة أنه من الركائز الأساسية التي يعول عليها، بجانب دوره القيادي في المباريات الهامة.

وأُصيب راموس في العضلات خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني لكرة القدم ضد كوسوفو، ليتأكد غيابه عن ريال مدريد لمدة شهر تقريبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واستبعد زيدان، البلجيكي الدولي إيدين هازارد من مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا 2021، رغم عودته مؤخرًا للمشاركة في تدريبات ريال مدريد الجماعية، وذلك لغيابه فترات طويلة بسبب الإصابة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأربك المدافع رافائيل فاران حسابات زيدان قبل ساعات من مباراة ريال مدريد ضد ليفربول، حيث تأكدت إصابته بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ليتم استبعاده من القائمة، الأمر الذي سيؤثر على المرينغي دفاعيًا بشكل كبير.

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