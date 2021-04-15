الشيخ السليمان : لقاح كورونا لا يفطر

المواطن - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان أن لقاح كورونا لا يفطر ولا يفسد الصيام، حيث إن جميع الإبر التي تعطى في العضل أو في الوريد بإجماع العلماء لا تبطل الصيام.

وقال الشيخ السليمان خلال استضافته على قناة الإخبارية إن المرضى الذين يعانون من بعض الأعراض المرضية مثل انخفاض السكر في الدم أو غيرها من الأعراض يمكنهم عند حدوث الأعراض أخذ الإبر المسكنة دون أن يفسد صيامهم.

رأي سماحة المفتي حول لقاح كورونا

وكان سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أوضح في وقت سابق أن لقاح كوفيد 19 ليس مفطرًا للصيام.

وقال سماحته ردًا على سؤال، هل لقاحات كورونا مفطرة للصيام ؟:” الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقاح كوفيد -19 ليس مفطرًا للصيام، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يُعطى عن طريق العضل فليس بمفطر “.

عدد جرعات لقاح كورونا

وكان عدد جرعات كورونا المعطاة في المملكة تجاوز اليوم الخميس 6.6 مليون جرعة بحسب موقع الإحصائيات العالمي الخاص بعدد الجرعات المعطاة من اللقاحات حول العالم.

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق اليوم أن عدم الحضور في الموعد المحدد لأخذ لقاح كورونا يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قبل المستفيد، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح والالتزام بالحضور في نفس الموعد.

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