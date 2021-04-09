الصدارة تُطمئن الهلال ضد الاتحاد بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، حيث يرغب كل منهما في تحقيق الفوز والتقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد ضد الهلال

ويلعب الاتحاد ضد الهلال عند الساعة 8:50 مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع العميد في المركز الثالث بـ42 نقطة.

الصدارة تُطمئن الزعيم

ولعب الاتحاد ضد الهلال 14 مباراة سابقة حينما كان الزعيم يتصدر الترتيب، منذ بدء منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، ونجح الأزرق في حسم 7 مواجهات لصالحه.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من الفوز في 4 مباريات، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات، فيما نجح الهلال في تجنب الخسارة خلال آخر 6 لقاءات خاضها وهو متصدر، حيث فاز 5 مرات وانتهت مباراة بالتعادل.

على الجانب الآخر، لعب الفريقان 3 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صدارة الترتيب، وتمكن العميد من الفوز في مباراة وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

شارك الخبر







شارك الخبر