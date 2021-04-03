‎الرئيسية
جديد الأخبار
القبض على شخصين يروجان مواد مخدرة في جدة

القبض على شخصين يروجان مواد مخدرة في جدة

2021/04/03
الساعة 1:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
القبض على شخصين يروجان مواد مخدرة في جدة
المواطن - جدة

تمكنت ‏شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، من القبض على شخصين ظهرا في مقاطع فيديو يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بجدة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة محافظة جدة، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها شخصان يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

القبض على شخصين يروجان مواد مخدرة في جدة - المواطن


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :