اللقب الأقرب لقلب ماجد عبدالله

كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله، عن اللقب الأقرب إلى قلبه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لعب رياضات عديدة في الصغر، إلا أن كرة القدم تظل عشقه.
#المسار | أقرب لقب لقلب الكابتن ماجد عبدالله.@M_Abdullah_9@galmrikhi#ماجد_عبدالله_ضيف_المسار #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/oN5Dz5EeC4
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 19, 2021
ماجد عبدالله يكشف عن اللقب الأقرب له:
ولُقب ماجد عبدالله بالعديد من الألقاب، ومنها “الأسطورة، جوهرة العرب، السهم الملتهم، وبيليه الصحراء”، وعن اللقب الأقرب لقلبه، قال: “أشكر من أعطاني هذه الألقاب، ولكني أحب اللقب الذي اشتهرت به رياضيًّا كلاعب وهو ماجد عبدالله”.
#المسار | ماجد عبدالله: أحب الرياضة بجميع أنواعها وتظل كرة القدم هي الهاجس في داخل الشخص. @M_Abdullah_9@galmrikhi#ماجد_عبدالله_ضيف_المسار #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/Cl5dxIIjTF
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 19, 2021
كرة القدم تظل الهاجس الأكبر:
وعن وجود لاعبين كرة قدم درسوا معه في مرحلة ابتدائي، قال خلال تصريحاته لبرنامج “المسار”: “نعم هناك فهد العبدالواحد “فهودي” كنا ندرس سويًّا، وفي مباريات الحواري كنا نلعب سويًّا، وكنا في المدرسة نلعب جميع الألعاب طائرة، سلة، ألعاب قوي، الجمباز”.
وتابع: “وقت الابتدائية تريد أن تمارس أي شيء وكنا نحب الرياضة، وليست كرة القدم فقط فالرياضة مجالها واسع، ولكن تظل كرة القدم الهاجس في داخلك، إلى الآن ألعب كرة الطائرة بس كرة القدم هي تميزك وأتميز فيها أكثر”.
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