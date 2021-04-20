اللقب الأقرب لقلب ماجد عبدالله

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله، عن اللقب الأقرب إلى قلبه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لعب رياضات عديدة في الصغر، إلا أن كرة القدم تظل عشقه.

ماجد عبدالله يكشف عن اللقب الأقرب له:

ولُقب ماجد عبدالله بالعديد من الألقاب، ومنها “الأسطورة، جوهرة العرب، السهم الملتهم، وبيليه الصحراء”، وعن اللقب الأقرب لقلبه، قال: “أشكر من أعطاني هذه الألقاب، ولكني أحب اللقب الذي اشتهرت به رياضيًّا كلاعب وهو ماجد عبدالله”.

كرة القدم تظل الهاجس الأكبر:

وعن وجود لاعبين كرة قدم درسوا معه في مرحلة ابتدائي، قال خلال تصريحاته لبرنامج “المسار”: “نعم هناك فهد العبدالواحد “فهودي” كنا ندرس سويًّا، وفي مباريات الحواري كنا نلعب سويًّا، وكنا في المدرسة نلعب جميع الألعاب طائرة، سلة، ألعاب قوي، الجمباز”.

وتابع: “وقت الابتدائية تريد أن تمارس أي شيء وكنا نحب الرياضة، وليست كرة القدم فقط فالرياضة مجالها واسع، ولكن تظل كرة القدم الهاجس في داخلك، إلى الآن ألعب كرة الطائرة بس كرة القدم هي تميزك وأتميز فيها أكثر”.

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