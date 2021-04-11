المطاعم الأميركية تبدأ في رفع القيود تدريجيًا

المواطن- متابعة

قالت صحيفة Wall Street Journal إن المطاعم الأمريكية بدأت في رفع القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تدريجيًا.

ارتفاع الأسعار لمواجهة الخسائر

وأضاف التقرير أن أسعار الوجبات السريعة الأميركية في المطاعم ارتفعت بنسبة 6.3% خلال فبراير مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 1997.

وبحسب بيانات وزارة العمل، فإن أسعار تناول الطعام بداخل المطاعم بشكل عام في الولايات المتحدة، ارتفعت بنسبة 2.9%، وقد وجد مالكو المطاعم في ذلك وسيلة لمواجهة الخسائر التي تكبدوها العام الماضي بسبب الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وبعد عام من إغلاق الخدمات الداخلية في المطاعم الأميركية وفرض قيود التباعد الاجتماعي، بدأت بعض المدن في تخفيف تلك القيود خلال الشهر الماضي، وفقا لـ Yelp، وهي شركة عامة مقرها سان فرانسيسكو.

وباتت 75 % من المطاعم الأميركية مفتوحة بشكل اعتيادي مع اقتراب عدد الأشخاص الذين يتناولون الطعام في الأماكن الخارجية إلى مستويات ما قبل الوباء.

وبينما تحاول المطاعم استئناف الخدمة الاعتيادية، ستظل بعض الممارسات التي فرضها الوباء قائمة حتى الآن.

وتختلف قواعد تناول الطعام من ولاية لأخرى بحسب نسبة أعداد الإصابات المسجلة، لكن لا تزال معظم الولايات تطلب من رواد المطاعم ارتداء أقنعة الوجه عندما لا يجلسون على طاولاتهم.

ويواجه الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بشكل كامل مخاطر أقل لتناول الطعام في الأماكن المغلقة، لكن لا يزال يتعين عليهم اتخاذ الاحتياطات؛ لأنهم على الأرجح محاطون بالعديد من الذين لم يتم تطعيمهم، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

استغلال التكنولوجيا لمكافحة الوباء

ودفع الوباء المطاعم الأميركية لإضافة قوائم طعام رقمية يمكن الوصول لها عن طريق مسح رمز QR وذلك للحد من تكرار التلامس للقوائم الورقية الاعتيادية.

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