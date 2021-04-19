النصر بطلًا للدوري السعودي لكرة السلة

المواطن - مروة نبيل

نجح فريق النصر لكرة السلة في التتويج بلقب الدوري السعودي الممتاز، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره الوحدة، مساء الأحد.

النصر بطلًا للدوري السعودي:

ولعب النصر مباراة فاصلة ضد الوحدة على صالة وزارة الرياضة في العاصمة الرياض، ونجح الأصفر في حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 76/ 70، ليحصد لقب الدوري السعودي لكرة السلة.

وسلم نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي لاعبي النصر والجهازين الفني والإداري كأس البطولة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، غسان طاشكندي، ورئيس الاتحاد السابق، عبدالرحمن المسعد.

آل معمر يبارك للاعبين:

وفي السياق ذاته، حرص رئيس مجلس إدارة النادي، مسلي آل معمر على تهنئة اللاعبين ، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد نجاحهم في الحصول على أول بطولة في عهده.

وكتب مسلي آل معمر: “ألف مبروك لأبطال السلة بطولة الدوري .. شكرًا للاعبين والجهازين الفني والإداري ..”.

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