الهلال يتألق برقم استثنائي آسيوي

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ليحقق رقم استثنائي بعد فوزه على استقلال دوشنبه الطاجيكي.

الهلال يتجاوز الاستقلال الطاجيكي

ولعب الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف.

ورفع الزعيم رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي عند 4 نقاط في المركز الثاني.

الزعيم يتألق آسيويًا

وحقق الهلال رقمًا استثنائيًا في تاريخ مشاركاته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما أنهى مرحلة الذهاب في النسخة الحالية دون خسارة للمرة الثامنة منذ انطلاق المسابقة بمسماها الحالي منذ عام 2003، منفردًا بهذا الإنجاز عن الفرق القارية.

وكان الزعيم قد سجل أفضل نتائجه في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا خلال النسخة الماضية، بعدما حقق العلامة الكاملة، قبل أن يتم إبعاده وشطب نتائجه لإصابة معظم أفراد البعثة بفيروس كورونا، فيما كانت أقل نتائجه عام 2012، عندما تعادل أول 3 لقاءات.

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