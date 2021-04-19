انتشار صاروخي لفيروس كورونا في الهند 

المواطن-متابعة

تسجل الهند يوميًا زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد المصابين اليوم الاثنين وحده 273 ألف مصاب، لتزيد الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات في الهند إلى 15 مليوناً.

وبهذا الرقم، تحتل الهند المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي يبلغ إجمالي عدد إصابتها إلى 32 مليوناً.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الوفيات جراء كوفيد- 19 إلى 178 ألفاً، بعد تسجيل زيادة قياسية بلغت 1619 وفاة جديدة في يوم واحد.

موجة وسلالة جديدتان في الهند

وتشهد الهند موجة جديدة منذ مارس الماضي وتعتبر أكثر تسارعا مما سبقها والتي بلغت ذروتها في سبتمبر الماضي بنحو 97 ألف إصابة يوميا.

وتجاوزت الهند معدل 200 ألف إصابة يوميا في الأسابيع الأخيرة، وإزاء هذا التدهور، فرضت السلطات في الولايات الهندية قيودا جديدة، بما فيها حظر التجول خلال الليل وفي عطلة نهاية الأسبوع.

وتكافح الهند انتشار سلالات أشد عدوى من الفيروس ونقصا حادا في أسرة المستشفيات وإمدادات الأكسجين والأدوية المهمة، مثل ريمديسيفير المضاد للفيروسات وكذلك تعاني نقصًا من إمدادات اللقاح.

إصابات فيروس كورونا حول العالم

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وصل إلى 142,057,737 إصابة، وتوفي 3,034,207 أشخاص، بينما تعافى 120,803,301 شخص.

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