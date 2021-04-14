انتهاء موسم المالكي مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب عبدالإله المالكي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

الإصابة تبعد المالكي

وأكد مصدر لموقع “كووورة”، أن عبدالإله المالكي يُعاني من قطع في أربطة مفصل القدم، وسيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل لأكثر من شهر قبل العودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.

ووصل عبدالإله المالكي إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الإصابة في “أسباير”، قبل البدء في العلاج المناسب.

وكان المالكي قد تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل مباراة الهلال الماضية، حيث ظهر وهو يستند على العكاز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المتوقع أن يُكثف المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي جهوده من أجل تجهيز بديله عبدالعزيز الجبرين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، خاصة أنه كان بعيد عن المشاركة في المباريات طوال الفترة الماضية.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ونجح العميد في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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