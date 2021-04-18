المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي الهلال محافظًا على صدارته لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد لعب 5 مباريات حتى الآن في الجولة الـ26.

نتائج 5 مباريات من الجولة الـ26

وكانت مباريات الجولة الـ26 بدأت من الخميس الماضي، بلقاء بين أبها والعين، انتهى بفوز أبها بهدف دون رد، بينما فاز الرائد على القادسية بهدف دون رد، وتعادل الاتحاد مع الباطن بدون أهداف.

أما نادي ضمك، فتعادل مع الفتح بهدف لكل فريق، بينما فاز الاتفاق على الوحدة بهدف دون مقابل.

الهلال في صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان

ويتواجد الهلال في المركز الأول في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، أما الشباب فيتواجد بالمركز الثاني برصيد 48 نقطة، ويأتي نادي الاتحاد ثالثًا برصيد 46 نقطة.

أما نادي التعاون فيتواجد بالمركز الرابع برصيد 41 نقطة، أما الاتفاق فيحتل المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

ويحتل نادي النصر، المركز السادس برصيد 36 نقطة، أما أندية الأهلي والفتح والرائد فيحتلون المراكز السابع والثامن والتاسع برصيد 35 نقطة لكل منهم في جدول ترتيب الدوري السعودي.

أما القادسية وأبها فيحتلان المركزين العاشر والحادي عشر برصيد 34 نقطة لكل منهما، أما نادي الفيصلي فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد نادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

وتتواجد أندية ضمك والوحدة والعين في المراكز الـ14 والـ15 والـ16. برصيد 28 نقطة و 27 نقطة و 20 نقطة على الترتيب.

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