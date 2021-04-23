المواطن - مروة نبيل

ابتعد نجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تألقه اللافت ضد خيتافي بالأمس.

برشلونة ضد خيتافي

ولعب برشلونة ضد خيتافي على ملعب “كامب نو”، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز بخماسية مقابل هدفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث بالكالتشيو، فيما انفرد نجمه ليونيل ميسي بصدارة هدافي ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بـ25 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، كالتالي؛ ليونيل ميسي في الصدارة برصيد 25 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه، الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد، ثم نجم نادي فياريال، جيرارد مورينو صاحب الـ20 هدفًا.

ويتواجد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، الأوروغوياني لويس سواريز في المركز الرابع برصيد 19 هدفًا، يليه نجم نادي إشبيلية، يوسف النصيري برصيد 17 هدفًا، ثم ألكسندر إيزاك بـ13 هدفًا.

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