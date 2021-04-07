تشكيلة تشيلسي وبورتو المتوقعة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة تشيلسي وبورتو اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

تشيلسي يسعى لخطف التأهل

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في خطف بطاقة التأهل، والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما فقد آمال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

ويفقد البلوز في مباراة بورتو اليوم، نجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي نغولو كانتي بسبب معاناته من الإصابة، فيما يغيب عن الفريق البرتغالي الثنائي سيرجيو أوليفيرا ومهدي طارمي لتراكم البطاقات.

التشكيلة المتوقعة لمباراة اليوم

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن التشكيلة المتوقعة لمباراة تشيلسي وبورتو اليوم، وجاء تشكيل الفريق البرتغالي كالتالي؛ ماركيزين، مانافا، مبيمبا، بيبي، زايدو، جروجيتش، أوريبي، أوتافيو، كورونا، لويس دياز وماريجا.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق اللندني المتوقع في مباراة بورتو اليوم ببطولة دوري أبطال أوروبا، كالتالي؛ إدوارد ميندي، سيزار أزبيلكويتا، أندرياس كريستيانسن، رودريجر، جيمس، جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، ماركوس ألونسو، مونت، أوليفيه جيرو وفيرنر.

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