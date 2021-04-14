تشيلسي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة تشيلسي ضد بورتو التي أُقيمت على ملعب “سانشيز بيزخوان” في إشبيلية، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز الفريق البرتغالي بهدف دون رد، إلا أن البلوز خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي قد نجح في تحقيق الفوز على بورتو بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أُقيمت على الملعب ذاته، وسيواجه في الدور نصف النهائي المتأهل من مواجهة ليفربول وريال مدريد.

تشيلسي ضد بورتو:

وبدأت مباراة تشيلسي ضد بورتو بشكل سريع، ومرر بوليسيتش الكرة إلى مونت عند الدقيقة السابعة، ليطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لتتحول إلى ركلة ركنية، ورد الفريق البرتغالي عند الدقيقة 11، بتسديدة من تيكتيكو، ولكن مرت بجانب المرمى.

وظهر الفريق البرتغالي بشكل أفضل واستحوذ على الكرة، إلا أنه لم ينجح في تشكيل خطورة على مرمى البلوز، وكاد هافرتز أن يهز الشباك، ولكنه فضل التمرير لزميله مونت بدلًا من التسديد ليقطع المدافعين الكرة.

وأطلق كورونا تسديدة قوية عند الدقيقة 33، ولكنها مرت فوق مرمى الفريق اللندني، واستمرت المحاولات، وسط تكتل دفاعي من البلوز، لينتهي الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد بورتو بالتعادل السلبي.

بورتو يهز الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل بورتو محاولاته أملًا في هز الشباك، وكاد البديل مهدي طهرامي أن يهز شباك البلوز عند الدقيقة 65 من كرة رأسية، إلا أن حارس المرمى إدوارد أنقذ الفرصة.

ولم يتمكن بورتو من تشكيل خطورة حقيقة على مرمى البلوز، في حين اعتمد الفريق اللندني على الهجمات المرتدة، قبل أن يحرز طهرامي هدفًا رائعًا من كرة مقصية، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البرتغالي وتألق تشيلسي إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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