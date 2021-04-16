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تطور بشأن إصابة ليفاندوفسكي
بعد غيابه عن البايرن

تطور بشأن إصابة ليفاندوفسكي

2021/04/16
الساعة 5:14 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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تطور بشأن إصابة ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي - المصدر @lewy_official
المواطن - مروة نبيل

تسير حالة البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل جيد في عملية تعافيه من الإصابة، ليقترب من العودة إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني.

ليفاندوفسكي يقترب من التعافي

وعانى ليفاندوفسكي من إصابة في الركبة حرمته من المشاركة مع بايرن ميونيخ في مباراتي باريس سان جيرمان ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية، إلى أن ليفاندوفسكي تدرب بالكرة، اليوم الجمعة، لأول مرة منذ تعرضه للإصابة، واستمر المران 30 دقيقة، كما أدى تدريبات على المراوغة والتمريرات القصيرة ثم الركض.

ولفتت الصحيفة الألمانية، إلى أن المهاجم البولمدي كان يضع ضمادة حول ركبته المصابة، وظهر في حالة مزاجية جيدة خلال التدريبات التي خاضها اليوم.

ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @FCBayern

بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره فولفسبورج، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني الممتاز، ويسعى العملاق البافاري لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 65 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه فريق ليبزيج.


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