تطور بشأن إصابة ليفاندوفسكي

المواطن - مروة نبيل

تسير حالة البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل جيد في عملية تعافيه من الإصابة، ليقترب من العودة إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني.

ليفاندوفسكي يقترب من التعافي

وعانى ليفاندوفسكي من إصابة في الركبة حرمته من المشاركة مع بايرن ميونيخ في مباراتي باريس سان جيرمان ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية، إلى أن ليفاندوفسكي تدرب بالكرة، اليوم الجمعة، لأول مرة منذ تعرضه للإصابة، واستمر المران 30 دقيقة، كما أدى تدريبات على المراوغة والتمريرات القصيرة ثم الركض.

ولفتت الصحيفة الألمانية، إلى أن المهاجم البولمدي كان يضع ضمادة حول ركبته المصابة، وظهر في حالة مزاجية جيدة خلال التدريبات التي خاضها اليوم.

بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره فولفسبورج، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني الممتاز، ويسعى العملاق البافاري لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 65 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه فريق ليبزيج.

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