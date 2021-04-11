تعليق صفقة شراء مروحيات بين تركيا وإيطاليا 

المواطن- متابعة

قالت صحيفة la Repubblica الإيطالية إنه تم تعليق صفقة لشراء مروحيات لتدريب القوات التركية الجوية من الكونسورتيوم العسكري الصناعي الإيطالي Leonardo أو Finmeccanica سابقًا.

قيمة العقد الإيطالي التركي

وذكرت الصحيفة أنه كان من المفترض أن يتم توقيع عقد بهذا الشأن تبلغ قيمته 70 مليون يورو في غضون أيام قليلة، لكن الجانب التركي أعلن تأجيله حتى إشعار آخر على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، حول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ووفقًا للصحيفة، فإن الصفقة بأكملها، التي يفترض بموجبها أن تحل مروحيات AW169 محل مروحيات Agusta-Bell 206 القديمة، يمكن أن تعود لإيطاليا بـ150 مليون يورو.

وأشارت لا ريبوبليكا إلى أن هناك عقودًا أخرى أصبحت مهددة أيضًا منها عقود اقتصادية يجري التفاوض عليها وأيضًا تلك المرتبطة بقطاع الطاقة، مفسرة هذه التحركات الأخيرة من تركيا بقولها إن أنقرة تحاول الضغط على روما للحصول على اعتذار رسمي لكلام دراغي.

تصريح رئيس الوزراء الإيطالي

وكان رئيس الحكومة الإيطالية وصف أردوغان بالدكتاتور إثر موقف محرج تعرضت له رئيسية المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا مؤخرًا.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين إيطاليا وتركيا كان يبلغ قبل انتشار جائحة فيروس كورونا نحو 17 مليار يورو، وهناك نحو 1.5 ألف شركة إيطالية تعمل في تركيا، بحسب موقع روسيا اليوم.

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