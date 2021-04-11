‎الرئيسية
العالم
تعليق صفقة شراء مروحيات بين تركيا وإيطاليا 
بسبب ما وُصف بالفضيحة الدبلوماسية

تعليق صفقة شراء مروحيات بين تركيا وإيطاليا 

2021/04/11
الساعة 1:19 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
تعليق صفقة شراء مروحيات بين تركيا وإيطاليا  موقف محرج لرئيسة المفوضية الأوروبية
المواطن- متابعة

قالت صحيفة la Repubblica الإيطالية إنه تم تعليق صفقة لشراء مروحيات لتدريب القوات التركية الجوية من الكونسورتيوم العسكري الصناعي الإيطالي Leonardo أو Finmeccanica سابقًا.

قيمة العقد الإيطالي التركي

وذكرت الصحيفة أنه كان من المفترض أن يتم توقيع عقد بهذا الشأن تبلغ قيمته 70 مليون يورو في غضون أيام قليلة، لكن الجانب التركي أعلن تأجيله حتى إشعار آخر على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، حول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ووفقًا للصحيفة، فإن الصفقة بأكملها، التي يفترض بموجبها أن تحل مروحيات AW169 محل مروحيات Agusta-Bell 206 القديمة، يمكن أن تعود لإيطاليا بـ150 مليون يورو.

تعليق صفقة شراء مروحيات بين تركيا وإيطاليا  (3)

وأشارت لا ريبوبليكا إلى أن هناك عقودًا أخرى أصبحت مهددة أيضًا منها عقود اقتصادية يجري التفاوض عليها وأيضًا تلك المرتبطة بقطاع الطاقة، مفسرة هذه التحركات الأخيرة من تركيا بقولها إن أنقرة تحاول الضغط على روما للحصول على اعتذار رسمي لكلام دراغي.

تعليق صفقة شراء مروحيات بين تركيا وإيطاليا  (3)

تصريح رئيس الوزراء الإيطالي

وكان رئيس الحكومة الإيطالية وصف أردوغان بالدكتاتور إثر موقف محرج تعرضت له رئيسية المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا مؤخرًا.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين إيطاليا وتركيا كان يبلغ قبل انتشار جائحة فيروس كورونا نحو 17 مليار يورو، وهناك نحو 1.5 ألف شركة إيطالية تعمل في تركيا، بحسب موقع روسيا اليوم.

تعليق صفقة شراء مروحيات بين تركيا وإيطاليا  (3)


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :