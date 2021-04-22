تونس: المنظومة الصحية على وشك الانهيار

المواطن-متابعة

حذر مسؤولون في تونس من أن طاقة أقسام الإنعاش في المستشفيات التونسية العامة والخاصة، بلغت أقصاها، مؤكدين على أن المنظومة الصحية في البلاد على وشك الانهيار.

تفشي السلالة البريطانية في تونس

ويأتي هذا التحذير، من قبل العضو باللجنة العلمية في تونس، الدكتور أمان الله المسعدي، وهذا بالتزامن مع التفشي السريع للسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد في تونس، وهي سلالة سريعة العدوى.

وأضاف، أن اللجنة العلمية تدرس كل المقترحات لعرضها على الحكومة، من بينها مقترح غلق الحدود، خشية تفشي السلالة البرازيلية وسلاسة جنوب إفريقيا من الفيروس، بحسب وكالة رويترز.

فيروس كورونا في تونس

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس وصل إلى 291,833 حالة، لتكون بذلك الدولة السادسة والخمسين على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتوفي 9,993 شخصًا بينما تعافى 242,238 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي، وصلت أعداد الإصابات إلى 144,586,453 إصابة وتوفي 3,075,004 أشخاص بينما تعافى 122,764,007 أشخاص.

شارك الخبر







شارك الخبر