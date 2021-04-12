جوانكا يحصد جائزة هدف الجولة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

حصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، جائزة هدف الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جوانكا يخطف جائزة هدف الجولة:

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الجمهور اختار هدف جوانكا الذي أحرزه في شباك الباطن ليحصل على هدف الجولة الـ25.

وسجل جوانكا هدفين خلال مباراة الشباب ضد الباطن، والتي انتهت بفوز فريقه برباعية مقابل هدف، ليُساهم في حصده لثلاث نقاط هامة، ويرفع رصيده إلى 48 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان يُنافس المهاجم الشبابي على أفضل هدف في الجولة كل من؛ هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، رياض شراحيلي في شباك الوحدة، والهدف الذي أحرزه نجم نادي الباطن، الهولندي محمد رايحي في لقاء الشباب.

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الهلال، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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