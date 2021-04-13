حكام الجولة الـ31 بدوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مواجهات الجولة الـ31 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث تُقام 6 مباريات اليوم.

مباريات اليوم

وتبدأ مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى عند الساعة 9:30 مساء بمواجهة الساحل ضد هجر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج نظيره الفيحاء على ملعب نادي الخليج في التوقيت ذاته.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد ضيفًا على العدالة عند الساعة 9:35 مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل مباريات اليوم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حكام مباريات دوري الدرجة الأولى

ويُدير مباراة الساحل وهجر في دوري الدرجة الأولى، سلطان العكيري، ويُعاونه محمد المطرودي ومحمد الونيان، وإبراهيم الأصيل حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الخليج وعرعر، سلطان الحربي، ويُساعده حزام العمري وسعد الدهلاوي، والحكم الرابع محمد السماعيل.

ومن المُقرر أن يُدير مشعل الشهري مباراة العدالة ضد أُحد، ويُعاونه مؤيد المسجن ومفرح آل حسن، والحكم الرابع بندر القحطاني، فيما يقود تركي هشلان، لقاء الكوكب والنهضة، ويُساعده حسن العاقول ومحمد عسيري، وعبدالله الشهري حكمًا رابعًا.

وسيقود الحكم عبدالرحمن السلطان مباراة الطائي والبكيرية، ويُساعده بليغ آل رمضان وحسن آل سلام، وفريح الجلعود حكمًا رابعًا، ويُدير عبدالله زربان مواجهة جدة ونجران، ويُعاونه عبدالله آل مداد وميثم جاسم الدليم، والحكم الرابع عبدلله الخربوش.

وعُين عبدالله العويدان حكمًا لمباراة الجيل والجبلين في دوري الدرجة الأولى، ويُساعده عبدالله آل عجيم وسامي العرفج، ومحمد الدقاش حكمًا رابعًا، ويُدير ممدوح آل شهدان لقاء الدرعية والثقبة، ويُعاونه حسين البراهيم وسعيد آل مهدي، وحسين أبوشاهين حكمًا رابعًا.

وسيكون عبدالصمد بكري حكمًا لمباراة الحزم والشعلة، ويُساعده حامد الأحمري وأحمد الودعاني، ومحمد العمري حكمًا رابعًا، ويقود خالد صلوي مواجهة عرعر والنجوم، ويُعاونه ناصر الفايدي وماجد الحربي، ورائد الأحمدي حكمًا رابعًا.

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