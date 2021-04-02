حل أمام الاتحاد لتفادي العقوبة

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي الاتحاد في وضع خطة مناسبة للنادي، وذلك من أجل النجاة من عقوبة خصم النقاط، بسبب المستحقات المتأخرة لصفقة المهاجم هارون كمارا من نادي القادسية.

وظهرت أزمة جديدة تُهدد الفريق؛ وذلك بسبب المستحقات المتأخرة من النادي لمصلحة نادي القادسية وهي المتعلقة بصفقة اللاعب هارون كمارا بحسب ما ذكرته صحيفة “اليوم”.

الاتحاد مُطالب بدفع 11 مليون ريال:

وأضافت، أن نادي القادسية خاطب لجنة الانضباط، من أجل تطبيق اللائحة على العميد، بعد أن تخلف عن تسديد 11 مليون ريال، وهي قيمة المستحقات المتبقية في صفقة كمارا، مما يعني أن العميد مُهدد بخصم نقاط منه.

الخطة تكمن في تقديم إدارة الاتحاد لاقتراح لإدارة القادسية، من أجل سداد “المستحقات المتأخرة” وتفاديًا لعقوبة خصم النقاط للعميد الذي يسير بشكل إيجابي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب “الشرق الأوسط”.

الاقتراح هو تقسيط مبلغ الصفقة، و جدولة المبلغ المتبقي، ببعض الضمانات اللازمة لذلك.

العميد يُعاني من الديون:

ويأتي هذا الأمر في ظل معاناة العميد من الديون، التي حرمته من الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة خلال الفترة الأخيرة.

وكان نايف آل صاحب، الرئيس التنفيذي لنادي القادسية أكد أن نادي الاتحاد لم يستأنف ضد قرار غرفة فض المنازعات في قضية هارون كمارا، مما جعل العميد مُطالبًا بدفع قيمة المستحقات في العاشر من مارس الماضي.

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