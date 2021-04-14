دواء ثوري جديد لعلاج كورونا

المواطن - متابعة

أعلن فريق من كبار العلماء من جامعة بريستول البريطانية، تشكيل شركة جديدة تعمل على تطوير علاجات رائدة وحاصلة على براءة اختراع جديدة محتملة لفيروس كورونا.

اكتشاف جديد:

واتخذت الشركة الجديدة “هالو ثيرابيوتيكز” من بريستول مقرًّا لها من قبل فريق من العلماء البارزين الذين توصلوا إلى اكتشاف جديد تم نشره في مجلة ساينس.

ضد كل السلالات:

وتظهر الدراسات أن العلاجات من المحتمل أن تكون مضادات فيروسات لعموم كورونا من حيث إنها ستعمل ضد جميع سلالات فيروس كورونا، بما في ذلك الأنواع شديدة العدوى “المملكة المتحدة (كينت)” و”جنوب إفريقيا” و”البرازيلية”.

ويمنع الدواء الجديد فيروس كورونا من اختراق الخلايا في الأنف والحنجرة والرئتين، حيث تشمل العلاجات التي يجري تطويرها بواسطة “هالو ثيرابيوتيكز” بخاخ الأنف، وجهاز الاستنشاق المستخدم في حالات الربو.

ويقوم فريق “هالو ثيرابيوتيكز” حاليًّا بإشراك المستثمرين للمساعدة في تمويل العديد من التجارب السريرية المتوازية، التي يرتبط نجاحها ببدء العلاجات المضادة للفيروسات في الانتشار حول العالم.

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