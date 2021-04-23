رئيس التشيك السابق: نبدو كجراء تنبح على روسيا

المواطن-متابعة

قال رئيس التشيك السابق، فاتسلاف كلاوس، إنه يشعر بالخجل من تصرفات القيادة الحالية لبلاده ضد روسيا، متابعًا: نبدو كجراء تنبح.

وأضاف كلاوس، في مقابلة مع صحيفة Blesk: ما نقوم به من نباح على إحدى الدول العالمية، يجعلني أشعر بالخجل، وهذا يزعجني ويدل على أن بلادنا باتت غير قادرة على تكوين وامتلاك سياسة خارجية واضحة ومفهومة.

التشيك ترغب في نيل المديح من واشنطن

ويرى كلاوس، أن تصريحات السلطات التشيكية حول الحريق في مستودعات الذخيرة عام 2014 ومحاولة اتهام الاستخبارات الروسية بالوقوف خلفه، وكذلك إبعاد الدبلوماسيين الروس من براغ، مرتبطة برغبتها في نيل المديح والثناء من واشنطن والناتو.

وتأتي تصريحات رئيس التشيك السابق على خلفية فضيحة طرد الدبلوماسيين الروس من هذه الجمهورية.

وقال كلاوس، يمكن مقارنة الموقف بـ بطفل صغير تجرأ على ضرب صبي أكبر منه لمجرد أنه، على عكس الصبي، موجود برفقة والده، ويعرف أنه إذا انتهى الاشتباك بشكل ليس لصالحه فسيتدخل الأب ويحميه.

وتابع الرئيس السابق: نحن في هذه الحالة ننبح كجرو على روسيا، لأننا نعتقد أن الولايات المتحدة والناتو يقفان معنا، أعتقد أن هذه سياسة غبية.

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