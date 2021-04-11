رد هوساوي على اعتذار جوميز

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب عمر هوساوي مدافع نادي الاتحاد على الرد على اعتذار المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، بعد أن تسبب الأخير في إصابة الأول خلال مباراة الفريقين أول أمس الجمعة.

وكان اللاعب الفرنسي تدخل بقوة على عمر هوساوي خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما أدى لخروج هوساوي من المباراة وعدم إكمالها متأثرًا بإصابته.

نجم الاتحاد يثمن اعتذار جوميز

وأكد عمر هوساوي على أنه يعلم أن لاعب الهلال لم يقصد إيذاءه، مضيفًا أن ما حدث بينه وبين مهاجم الهلال كان مجرد احتكاك طبيعي وفقًا لـ “الاقتصادية”.

وأشار نجم الاتحاد إلى أنه يقدر تمامًا اعتذار جوميز له، مضيفًا أنه لا يوجد بينه وبين لاعب الهلال أي خلافات.

الكشف عن مدة غياب عمر هوساوي

وكانت تقارير صحفية، كشفت أن عمر هوساوي يُعاني من كدمة الأضلع الجانبية للحوض، وسيكون بحاجة للراحة لفترة من 10 إلى 14 يومًا.

وحل عبدالمحسن فلاتة بديلًا لـ عمر هوساوي في مباراة الهلال والاتحاد، ونجح في إحراز الهدف الأول للعميد من ضربة رأسية في اللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد بثنائية دون رد.

من جانبه، قرر المدرب البرازيلي فابيو كاريلي إراحة لاعبي الاتحاد من تدريبات اليوم الأحد، على أن يعود للفريق للتدريبات غدًا، استعدادًا لمواجهة الباطن بالجولة الـ26 دوريًا يوم الجمعة المقبل.

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