رسميًا انسحاب مانشستر سيتي من دوري السوبر الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، عن انسحابه رسميًا من المشاركة في منافسات بطولة دوري السوبر الأوروبي.

مانشستر سيتي ينسحب رسميًا

وذكر النادي الإنجليزي في بيان رسمي “يمكن لنادي مانشستر سيتي، أن يؤكد أنه اتخذ إجراءات رسمية للانسحاب من المجموعة التي تضع الخطط لدوري السوبر الأوروبي”.

وكانت جماهير مانشستر سيتي قد ذهبت اليوم إلى ملعب الاتحاد، وهاجمت إدارة النادي بسبب المشاركة في تأسيس بطولة قارية جديدة، وطالبتهم بالانسحاب.

انقسام بشأن دوري السوبر الأوروبي

وتشهد الكرة الأوروبية الآن حالة من الانقسام، بعدما أعلن 12 ناديًا من النخبة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، عن بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقًا، حيث يتواجد 15 فريقًا ثابتًا بجانب 5 فرق متغيرة كل موسم.

وتسعى الأندية الأوروبية بالتعاون مع بعضها البعض لتأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر.

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