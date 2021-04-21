سطو مسلح في لبنان على صيدلية 

المواطن- متابعة

وثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية سطو مسلح على صيدلية وسلب الأموال منها، ويأتي ذلك في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد في تاريخها الحديث.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فإن عملية السطو هذه حصلت على طريق عام رياق مفرق تمنين في منطقة البقاع.

وقد شهدت الآونة الأخيرة انتشار حالات من الهرج والمرج والتدافع، في المتاجر والسوبر ماركت من أجل الحصول على علبة لبن أو زيت أو سكر مدعومين.

الأزمة الاقتصادية في لبنان

وبدأت الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل جائحة كورونا، وتسارعت بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وتخلفت بيروت عن سداد الديون العام الماضي، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية، وقال صندوق النقد الدولي في تقرير سابق إن اقتصاد البلد انكمش بنسبة 25% في 2020.

واشتد الخلاف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الأشهر الأخيرة، ما أعاق إحياء محادثات التمويل مع صندوق النقد.

فيروس كورونا

ووصلت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي زاد من حدة الأزمة الاقتصادية والانهيار الاقتصادي اللبناني إلى 513,006 حالة ليصبح لبنان بذلك البلد التاسع والثلاثين على مستوى العالم من حيث معدل الإصابات، وقد توفي 6,995 شخصًا بينما تعافى 432,548 شخصًا.

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