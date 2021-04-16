سماعات لاسلكية تشحن نفسها بالطاقة الشمسية !

المواطن- متابعة

قررت شركة Urbanista السويدية إحداث نقلة نوعية في عالم أجهزة الصوت المحمولة، حيث أعلنت عن سماعات لاسلكية تشحن نفسها بالاعتماد على الضوء.

وقالت إن الإطار الذي يثبت السماعة التي سُميت باسم Los Angeles على الرأس جُهز بشريحة خاصة قادرة على تحويل الضوء إلى طاقة تشحن البطارية الداخلية للسماعة.

ووجود المستخدم والسماعة على رأسه خارج المنزل في يوم مشمس لمدة ساعة فقط يساعد على شحن السماعات لتعمل لثلاث ساعات إضافية، أما في الأيام الغائمة فتعرض السماعة للضوء لمدة ساعة سيكفيها لتعمل لساعتين إضافيتين زيادة عن المدة التي يكفيها شحن البطارية الأساسي.

ضوء الشمس أو المنزل

ولا تستمد هذه السماعات شحنها من ضوء الشمس فحسب بل يمكن شحنها عبر الضوء في المنزل أو مكان العمل، لكن العملية ستكون أبطأ، فضلًا عن أنها مجهزة بمنفذ USB-C لتشحن عبر المآخذ الكهربائية الاعتيادية.

مواصفات سماعة Los Angeles

ويمكن لهذه السماعات الاتصال لاسلكيًا عبر البلوتوث مع جميع الأجهزة الإلكترونية العاملة بأنظمة ويندوز و iOS وآندرويد، كما يمكن التحكم بها عبر مساعدة آيفون Siri ومساعدة غوغل Google Assistant الصوتية، وبالإضافة إلى ذلك فهي مجهزة بتقنية تساعدها بإيقاف الموسيقى تلقائيًا لدى نزعها عن الأذنين لترشيد استهلاك طاقة البطارية.

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