شقيق حمدالله: أظهر قوتك للعودة

المواطن - مروة نبيل

وجه شقيق ووكيل أعمال المغربي عبدالرزاق حمدالله، عبدالرحيم رسالة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمساندته بعد الأزمة التي يمر بها حاليًا.

شقيق حمدالله يدعمه

وعلق عبدالرحيم على الأزمة التي يمر بها حمدالله حاليًا، قائلًا: “الدوري السعودي من أقوى الدوريات الآسيوية، ومن الطبيعي أن تكون وسائل الإعلام قوية كذلك.. ما حدث لأخي ليس سوى قوة الإعلام”.

وتابع شقيق عبدالرزاق حمدالله في رسالة عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، اليوم الجمعة، قائلًا: “شقيقي؛ إذا كان شخص ما قويًا بما يكفي لتحطيمك، فأظهر له أنك قوي بما يكفي للعودة”.

الانضباط توقف مهاجم النصر 15 يومًا

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إيقاف مهاجم النصر لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت عن خوض المباريات الرسمية، حين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب.

وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت المهاجم النصراوي وهو يقوم بحركة غير أخلاقية، تجاه نجم فريق الفيصلي، وليد الأحمد، خلال مباراتهما، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، وسط مطالبات بتوقيع عقوبة على المهاجم المغربي.

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