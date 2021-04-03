ضربة لـ ميلان ضد سامبدوريا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ميلان ضد سامبدوريا، ظهر اليوم السبت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لموسم 2020/2021.

أحداث مباراة ميلان ضد سامبدوريا

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث حاول كل منهما هز شباك الآخر، ولكن دون جدوى.

وفي الشوط الثاني من مباراة ميلان ضد سامبدوريا، تمكن فريق سامبدوريا من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب فابيو كوالياريلا بالدقيقة السابعة والخمسين.

وبعد ذلك سعى فريق ميلان، لتسجيل هدف التعادل حيث تمكن اللاعب ينس بيتر هاوجي من إحراز هدف التعادل للروسونيري في المباراة التي أُقيمت على ملعب “سان سيرو” بمدينة ميلانو الإيطالية.

ميلان يفقد نقطتين في غاية الأهمية

وفقد فريق ميلان نقطتين في صراع منافسة جاره إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي، ليصبح رصيد ميلان 60 نقطة، في المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن نادي إنتر ميلان المتصدر.

أما رصيد نادي سامبدوريا فأصبح 36 نقطة في المركز العاشر.

وبعد نهاية مباراة ميلان وسامبدوريا، أصبح لفريق إنتر ميلان، الفرصة في الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي وذلك في حال الفوز على فريق بولونيا مساء اليوم السبت في الدوري الإيطالي.

وسيواجه يوفنتوس جاره تورينو في ديربي مدينة تورينو الإيطالية اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وقبل مباراة ميلان ضد سامبدوريا، كان فريق ميلان هزم فيورنتينا بثلاثية مقابل هدفين يوم 21 مارس الماضي بالدوري الإيطالي.

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