طريقة عمل البسبوسة اللذيذة باحترافية

المواطن - الرياض

نقدم لكم اليوم الثلاثاء، اليوم الثامن من أيام شهر رمضان المبارك، طريقة عمل البسبوسة العادية اللذيذة والتي يعشقها الكبير والصغير.

المكونات

2 كوب من دقيق السميد. 2 كوب من لبن الزبادي. كوب واحد من السكر. ¼ كوب من زيت الذرة. 3 ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند المبشور. ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج باودر. لوز مقشر. فستق.

طريقة التحضير

يتم إحضار طبق كبير الحجم ويوضع به كلاً من السميد والسكر وجوز الهند المبشور والبيكنج بودر الناشف عليهم وكمية صغيرة من الملح مع تقليب المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ثم يتم إضافة ربع كوب من الزيت بشكل تدريجي للخليط واثنين كوب من اللبن، ويتم عجن الخليط باليد بطريقة جيدة لكي يتم الحصول على عجينة لينة.

ثم يتم تقطيع البسبوسة بعد أن يتم فردها على حسب الشكل الذي تريده ونقوم بإضافة حبة أو اثنتين من الفستق أو اللوز على كل قطعة من البسبوسة.

من الممكن أن نقوم بالاستعانة بـ 2 كوب من الحليب الدافئ بدلاً من لبن الزبادي ويضاف له عصير ليمون ويترك لمدة ساعتين.

ومن الممكن أن يتم استخدامه بعد ذلك مثل اللبن، ثم نقوم بدهن الصينية بكمية قليلة من الزيت أو السمن.

ثم نقوم بوضع الخليط بها ويتم فرده، ولكن يجب ألا تزيد سماكة البسبوسة عن 2 سم.

كما يجب أن يتم تسوية سطح البسبوسة باليد، ثم نقوم بتركها لمدة لترتاح قبل أن يتم خبزها بالفرن.

وبعد ذلك نقوم بوضع الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة وتترك لمدة نصف ساعة لكي تتحمر من الأسفل ونتأكد بطريقة جيدة من أنها قد نضجت.

ثم يتم تحمير الوجه ونقوم بعد ذلك بإخراجها من الفرن ويصب عليها القطر وهي ساخنة، ولكن يجب أن يكون القطر بارد ليتخللها بطريقة جيدة.

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