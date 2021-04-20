طريقة عمل البسبوسة اللذيذة باحترافية

المواطن - الرياض
نقدم لكم اليوم الثلاثاء، اليوم الثامن من أيام شهر رمضان المبارك، طريقة عمل البسبوسة العادية اللذيذة والتي يعشقها الكبير والصغير.
المكونات
- 2 كوب من دقيق السميد.
- 2 كوب من لبن الزبادي.
- كوب واحد من السكر.
- ¼ كوب من زيت الذرة.
- 3 ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند المبشور.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.
- لوز مقشر.
- فستق.
طريقة التحضير
- يتم إحضار طبق كبير الحجم ويوضع به كلاً من السميد والسكر وجوز الهند المبشور والبيكنج بودر الناشف عليهم وكمية صغيرة من الملح مع تقليب المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.
- ثم يتم إضافة ربع كوب من الزيت بشكل تدريجي للخليط واثنين كوب من اللبن، ويتم عجن الخليط باليد بطريقة جيدة لكي يتم الحصول على عجينة لينة.
- ثم يتم تقطيع البسبوسة بعد أن يتم فردها على حسب الشكل الذي تريده ونقوم بإضافة حبة أو اثنتين من الفستق أو اللوز على كل قطعة من البسبوسة.
- من الممكن أن نقوم بالاستعانة بـ 2 كوب من الحليب الدافئ بدلاً من لبن الزبادي ويضاف له عصير ليمون ويترك لمدة ساعتين.
- ومن الممكن أن يتم استخدامه بعد ذلك مثل اللبن، ثم نقوم بدهن الصينية بكمية قليلة من الزيت أو السمن.
- ثم نقوم بوضع الخليط بها ويتم فرده، ولكن يجب ألا تزيد سماكة البسبوسة عن 2 سم.
- كما يجب أن يتم تسوية سطح البسبوسة باليد، ثم نقوم بتركها لمدة لترتاح قبل أن يتم خبزها بالفرن.
- وبعد ذلك نقوم بوضع الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة وتترك لمدة نصف ساعة لكي تتحمر من الأسفل ونتأكد بطريقة جيدة من أنها قد نضجت.
- ثم يتم تحمير الوجه ونقوم بعد ذلك بإخراجها من الفرن ويصب عليها القطر وهي ساخنة، ولكن يجب أن يكون القطر بارد ليتخللها بطريقة جيدة.
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