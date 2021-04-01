فيديو.. جورج فلويد توسل الشرطة ألا تقتله

المواطن- متابعة

شهدت محاكمة الشرطي الأميركي، ديريك تشوفين، وهو المتهم بقتل الرجل صاحب الأصول الإفريقية، جورج فلويد، لقطات جديدة توثق آخر لحظات الضحية في الحياة قبل قتله حيث توسل ضباط الشرطة الأميركية ألا يطلقوا النار عليه.

وكان قد أوقف الضباط الرجل من أصول إفريقية على خلفية مزاعم استخدامه ورقة نقدية مزورة من فئة 20 دولارًا، الأمر الذي فجر غضبًا في الولايات المتحدة وخارجها.

ووقعت الحادثة المروعة في مايو 2020، بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الشمالية، واندلعت على أثرها أعمال عنف وتظاهرات عمت الولايات المتحدة، في جريمة أعادت التذكير بمشكلة العنصرية في أميركا.

لقطات جديدة في محاكمة جورج فلويد

وما كان معروفا في البداية أن ضابط الشرطة تشوفين، ضغط بركبته على عنق فلويد، الذي قال جملته الشهيرة: لا أستطيع التنفس، لكن اللقطات الجديدة التي تعرض حاليا في المحاكمة تظهر ما هو أفظع وهو إشهار السلاح ومحاولة إطلاق النار على رجل أعزل لا يحمل سلاحًا.

أحد الشهود ينفجر في البكاء

وأثناء عرض اللقطات، انفجر أحد الشهود في القضية بالبكاء من هول المشهد أمامه حيث كان فلويد يتوسل أحد عناصر الشرطة بعد إشهاره السلاح في وجهه، وقال فلويد والخوف على وجهه : من فضلك يا رجل، لم أكن أعرف، وسُمع الضابط وهو يقول لفلويد: توقف عن المقاومة، فرد الأخير: أنا لا أقاوم.

ويواجه تشوفين، 45 عامًا، اتهامات بارتكاب جريمة قتل من الدرجتين الثانية والثالثة، لكنه لم يعترف بالجريمة مبررا تصرفه بأنه دفاع عن النفس.

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