فيديو.. نصيحة مدخن سابق لـ الإقلاع عن التدخين في رمضان

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أوصى أحد الشباب المقلعين عن التدخين في محافظة حفر الباطن الشباب لاستغلال شهر رمضان المبارك للإقلاع عن التدخين، مؤكدًا أنه كان مستفيدًا من جمعية عافية لمكافحة التدخين بالمحافظة.

الإقلاع عن التدخين في رمضان

وقال في حديث لـ “المواطن“: أنا مدخن سابق، وأقلعت عن التدخين بفضل الله ثم بفضل جمعية عافية، وأدعو إخواني المدخنين إلى ترك هده الآفة الخبيثة المدمرة للصحة والمضيعة للمال.

وتابع : وأنا والله الحمد أتمتع بصحة وعافية، وأتمنى من جميع المدخنين استغلال شهر رمضان المبارك، وترك هذه الآفة الخطيرة، وبدء حياة جديدة ومتميزة بإذن الله.

جهود جمعية عافية

ومن جانبها قدمت جمعية عافية خلال شهر مارس الماضي خدماتها لـ 213 مستفيدًا حيث استفاد 110 من التوعية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية لـ 103 أشخاص.

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