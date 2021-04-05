قرار الفيصلي يُهدد حمدالله

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الفيصلي يُخطط لتقديم شكوى ضد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، وذلك بسبب تصرف غير لائق بدر منه تجاه أحد لاعبي الفيصلي في مباراة الأمس بين الفريقين في كأس الملك.

حمدالله يواصل إثارة الجدل

وكان مقطع فيديو متداول عرض اللاعب المغربي، وهو يقوم بحركة غير رياضية تجاه لاعب الفيصلي وليد الأحمد، خلال المباراة التي انتهت بفوز عنابي سدير بهدف دون رد.

ويدرس الفيصلي التقدم بشكوى ضد النجم المغربي، من أجل معاقبته من قبل لجنة الانضباط على تصرفه مع نجم الفيصلي بحسب صحيفة “الجزيرة”.

ماذا سيخسر النصر ؟

وإذا عُوقب حمدالله، فإن النصر قد يفتقد النجم المغربي في العديد من المباريات المهمة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أن المدرب الكرواتي هورفات في أمس الحاجة إلى عناصره، وذلك من أجل إنهاء الموسم في المربع الذهبي، بعد الخروج من كأس الملك وفقدان الفرصة في المنافسة على لقب دوري المحترفين.

وكان المهاجم المغربي تعرض لانتقادات لاذعة من إعلاميين خاصة بعد التصرف الذي قام به تجاه إحدى كاميرات الناقل الرسمي للمباراة، بالإضافة لتصرفه مع وليد الأحمد.

وعلق الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز قائلًا: “السادة لجنة الانضباط والأخلاق .. أنتم تشوفون اللي نشوفه ؟”.

بينما قال الناقد الرياضي جاسم الحربي: ” هذا تصرف لاعب مضيع النصر، والدلع والدلال والإجازات للمغرب، هذه طريقة لاعب محترف، ويجب معاقبته”.

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