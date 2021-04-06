كورونا يُربك Juventus

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي Juventus عن وجود حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ما يُربك حسابات المدير الفني أندريا بيرلو خلال الفترة المقبلة.

كورونا يضرب صفوف Juventus

ولفت نادي Juventus في بيان رسمي إلى أن لاعبه فيدريكو برنارديسكي الذي أُصيب بالوباء العالمي لم تظهر عليه أي أعراض، ويتواجد حاليًا في الحجر الصحي.

وتابع النادي الإيطالي في بيانه: “نعلن أن نتيجة مسحة فيدريكو برنارديسكي جاءت إيجابية، خلال الاختبارات الدورية المنصوص عليها في البروتوكول الطبي”.

واختتم Juventus بيانه قائلًا: “يظل النادي على اتصال بالسلطات الصحية لتنفيذ البروتوكولات اللازمة، للسماح باستمرار إقامة الفريق لأنشطة التدريب وخوض المباريات”.

ويُعد برنارديسكي هو ثالث لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الذي يُصاب بفيروس كورونا مؤخرًا، بعد زميليه ليوناردو بونوتشي وميريح ديميرال.

يوفنتوس ضد نابولي

وجاءت إصابة برنارديسكي قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضد نظيره نابولي، المقرر إقامتها، مساء يوم غد الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وقبل مباراة الغد، يحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 56 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي صاحب المركز الخامس، ما يزيد من صعوبة مباراتهما.

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