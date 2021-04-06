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كورونا يُربك Juventus
بعد إصابة برنارديسكي

كورونا يُربك Juventus

2021/04/06
الساعة 7:32 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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كورونا يُربك Juventus لاعبو يوفنتوس - المصدر @juventusfc
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي Juventus عن وجود حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ما يُربك حسابات المدير الفني أندريا بيرلو خلال الفترة المقبلة.

كورونا يضرب صفوف Juventus

ولفت نادي Juventus في بيان رسمي إلى أن لاعبه فيدريكو برنارديسكي الذي أُصيب بالوباء العالمي لم تظهر عليه أي أعراض، ويتواجد حاليًا في الحجر الصحي.

وتابع النادي الإيطالي في بيانه: “نعلن أن نتيجة مسحة فيدريكو برنارديسكي جاءت إيجابية، خلال الاختبارات الدورية المنصوص عليها في البروتوكول الطبي”.

واختتم Juventus بيانه قائلًا: “يظل النادي على اتصال بالسلطات الصحية لتنفيذ البروتوكولات اللازمة، للسماح باستمرار إقامة الفريق لأنشطة التدريب وخوض المباريات”.

ويُعد برنارديسكي هو ثالث لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الذي يُصاب بفيروس كورونا مؤخرًا، بعد زميليه ليوناردو بونوتشي وميريح ديميرال.

برنارديسكي مع Juventus
برنارديسكي

يوفنتوس ضد نابولي

وجاءت إصابة برنارديسكي قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضد نظيره نابولي، المقرر إقامتها، مساء يوم غد الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وقبل مباراة الغد، يحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 56 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي صاحب المركز الخامس، ما يزيد من صعوبة مباراتهما.

يوفنتوس
لاعبو يوفنتوس – المصدر @juventusfc


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