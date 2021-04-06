مؤمنة: أتحمل خطأ ابتعاد منصور بن مشعل

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، أنه ارتكب العديد من الأخطاء خلال الفترة الماضية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يتحمل خطأ ابتعاد الأمير منصور بن مشعل.

#الدوري_مع_وليد | عبدالإله مؤمنة – رئيس النادي #الأهلي: أتحمل خطأ ابتعاد الأمير منصور بن مشعل.. النادي يحتاج إلى مثل الالتفاف الذي حدث في نادي النصر..#قناة_SBC pic.twitter.com/cTOR2cWJdV — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 5, 2021

مؤمنة يؤكد تحمله خطأ ابتعاد منصور بن مشعل:

وقال عبدالإله مؤمنة: “أعترف أنه لدي أخطاء.. الأمير منصور يستطيع أن يدفع مبلغ بسيط وتمشي الأمور.. الأمير تركي بن عبدالله الفيصل عمل الكثير لتسهيل إيجاد إدارة أخرى”.

وتابع رئيس النادي الأهلي تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “أتحمل خطأ ابتعاد الأمير منصور بن مشعل.. النادي يحتاج إلى مثل الالتفاف الذي حدث في نادي النصر”.

وواصل عبدالإله مؤمنة خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “هناك أشخاص هدفهم زعزعة الأهلي وسينكشفون قريبًا.. تعرضت لحملة لإسقاطي من إدارة النادي”.

وكانت الجماهير قد طالبت برحيل ابن مشعل عن منصبه؛ بسبب تردي أوضاع الفريق وعدم استقراره مع رحيل بعض اللاعبين، قبل أن يتقدم باستقالته شهر أغسطس، بسبب ظروفه الصحية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تفاصيل عمومية النادي الأهلي:

ويعيش النادي الأهلي حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، وتم عقد جمعية عمومية غير عادية بالأمس، وأكد عبدالإله مؤمنة أنه ارتكب العديد من الأخطاء الإدارية والفنية التي يسعى لتصحيحها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، ويستعد لمواجهة الرائد، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25.

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