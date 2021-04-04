ما سبب ارتفاع درجة حرارة الجسم ليلًا ؟

المواطن- متابعة

يتعرض البعض لارتفاع درجة حرارته الجسم ليلًا، بينما يكونون بصحة جيدة وحيوية أثناء النهار، مما يؤدي إلى حالة من القلق والاضطراب ليلًا والشعور بالتعب في الصباح، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها ما يلي:

سبب ارتفاع درجة حرارة الجسم ليلًا

1- التهابات الجهاز التنفسي العلوي

تعد نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى من الأسباب المحتملة للحمى في الليل، وفي بعض الأحيان، لا يكون الأمر أكثر من مجرد نزلة برد تؤثر على الجسم وتسبب حمى في الليل، لكن في أحيان أخرى، يمكن أن يكون هناك عدوى في الحنجرة أو القصبة الهوائية، والتي يمكن أن تسفر عن التهابات كبيرة في الجهاز التنفسي وتستمر نزلات البرد لعدة أيام، بينما تعتمد الإصابات الأخرى على مناعة المريض والفترة الزمنية العامة.

2- التهابات المسالك البولية

يمكن أن يصاب الإنسان بالحمى في الليل فقط عندما يكون مصابًا بعدوى في المسالك البولية، ويمكن أن يؤدي الألم الحاد في المسالك البولية.

3- التهابات الجلد

في كثير من الحالات، تكون الحمى في الليل ناتجة عن عدوى جلدية، إذا كانت هناك عدوى كبيرة موجودة على الجلد وتسبب إزعاج باستمرار، فينبغي سرعة فحصها بواسطة طبيب لأنها تعد أحد الأسباب الرئيسية للحمى الليلية.

4- رد فعل تحسسي

في حالة وجود التهاب في الجسم بسبب رد فعل تحسسي للأدوية، فمن المحتمل أن يُصيب بالحمى في الليل، ويمكن أن تؤدي حالة حساسية بسيطة إلى ردود فعل كبيرة.

5- اضطرابات الأنسجة الضامة

في بعض الحالات، يمكن أن تسبب اضطرابات الأنسجة الضامة ارتفاع درجة حرارة الجسم ليلًا، بما يشمل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الشرايين والذئبة الحمامية الجهازية والتهاب الشرايين العقدية والتهاب العضلات.

6- الالتهابات البكتيرية

تشتمل قائمة الأسباب أيضًا على العدوى التي تسببها البكتيريا أو الفطريات والتهاب بطانة القلب أو السل أو أي عدوى غامضة طويلة الأمد.

7- حالات مرضية متنوعة

يمكن أن تتسبب بعض الأمراض الالتهابية مثل مرض كرون والتهاب البنكرياس والتهاب الغدة الدرقية والتهاب القولون التقرحي واضطرابات الغدد الصماء والتمثيل الغذائي وأمراض فقر الدم اللاتنسجي وسرطان الدم في حمى ليلية لبعض الأشخاص.

8- الحمى المؤقتة

ويشير الخبراء إلى أنه الخلايا المناعية تعمل بكامل طاقتها خلال النهار، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالحمى أو الزكام، ولكن خلال الليل، تصبح الخلايا المناعية أقل نشاطًا، مما يؤدي إلى زيادة درجة حرارة الجسم بهدف قتل البكتيريا أو العدوى الموجودة في الجسم، والتي يطلق عليها الأطباء اسم الحمى المؤقتة.

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