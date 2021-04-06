مبولحي وميتس ينعشان مران الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة حارس المرمى الجزائري رايس مبولحي والمدافع الإستوني كارول ميتس.

الاتفاق يواصل استعداداته بمشاركة مبولحي وميتس:

وانتظم مبولحي وميتس في التدريبات الجماعية، والتي استأنفها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، بعد إتمامهما الحجر الصحي المنزلي إثر مشاركتهما مؤخرًا مع منتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي.

وبدأ مران الاتفاق بقيادة خالد العطوي، بكلمة شدد من خلالها على أهمية المرحلة المقبلة بعد استئناف المواجهات، حيث تبقت 6 مباريات تتطلب مضاعفة الجهود للتقدم في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الصعيد الميداني، اشتمل مران اليوم على تمارين لياقية لتقوية العضلات عبر عدة محطات، ثم قسم العطوي لاعبي الاتفاق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية واختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من الملعب.

‎وفي سياق متصل، شهد تدريب اليوم خروج المهاجم عبدالله السالم من الملعب بسبب شعوره بآلام على مستوى الحوض، وسوف يخضع إلى فحوصات طبية للكشف عن نوع الإصابة ومدة فترة التأهيل.

فارس الدهناء في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد فارس الدهناء لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 24 مباراة.

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