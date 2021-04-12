مختص تغذية يحذر من عادات غذائية خاطئة في رمضان

المواطن - الرياض

نصح المختص بشؤون الغذاء الدكتور إبراهيم العريفي، بتجنب بعض العادات السيئة خلال تناول الطعام في شهر رمضان، داعيًا إلى الابتعاد عن تناول المقليات واللحوم بكثرة.

عادات خاطئة خلال رمضان

وقال العريفي، إن البعض يتبع عادات خاطئة خلال رمضان بينها تناول المشروبات والعصائر المُصنعة والكثير من السكريات واللحوم والدهون، الأمر الذي يزيد من نسبة الكوليسترول ويُضعف المناعة.

وأضاف العريفي في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أنه يجب أن تكون نسبة الخضار في وجبة الإفطار 80% واللحوم 20% فقط، إلى جانب زيادة تناول السلطات والسمك والدجاج عن اللحوم والدهون.

تناول الماء والعصير الطبيعي

وأشار إلى أهمية زيادة تناول الماء والعصير الطبيعي والتدرج في تناول الطعام من خلال تقسيم الوجبات من الإفطار وحتى السحور، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بعد صلاة التراويح.

ولفت إلى أن النظام الغذائي الصحي في شهر رمضان يختلف من شخص لآخر حسب حالته الصحية، مبينًا أن التغذية الصحية في رمضان يجب أن تُستغل في نزع السموم وراحة البدن والتخلص من الخلايا الخبيثة.

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