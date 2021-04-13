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مفاجأة سارة بشأن سلالة كورونا البريطانية
وتأكيدات على أهمية تناول اللقاح

مفاجأة سارة بشأن سلالة كورونا البريطانية

2021/04/13
الساعة 12:25 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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مفاجأة سارة بشأن سلالة كورونا البريطانية
المواطن- متابعة

قالت دراسة نشرتها دورية لانسيت للأمراض المعدية، إن السلالة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة باسم السلالة البريطانية أو بي.7.1، والتي اكتُشفت لأول مرة في بريطانيا قبل أشهر، لا تتسبب في أعراض أشد حدة لدى المرضى الذين يعالجون في المستشفيات.

وقد رُصدت هذه السلالة لأول مرة في بريطانيا أواخر العام الماضي، ثم انتشرت في عشرات الدول، بل وأصبحت الأكثر انتشارًا في بعض الدول مثل الولايات المتحدة، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

مفاجأة سارة بشأن سلالة كورونا البريطانية (3)

أقل خطورة من المتوقع 

وحللت الدراسة بيانات مجموعة تتألف من 496 مصاباً دخلوا مستشفيات بريطانية في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، لتكشف أن السلالة الجديدة أقل خطورة من المتوقع.

وقارنت النتائج بين المرضى المصابين بسلالة بي.7.1.1 وسلالات أخرى، ولم يجد الباحثون أي اختلاف في مخاطر الإصابة بأعراض شديدة أو الوفاة أو غيرها من النتائج السريرية الأخرى.

وقال الباحثون في الدراسة: تبث بياناتنا، التي تأتي في إطار وحدود الدراسة الواقعية، طمأنينة مبدئية بأن شدة الأعراض لدى المصابين بسلالة بي.7.1.1 في المستشفيات لا تختلف كثيرا عن شدة المرض لدى المصابين بالسلالات الأخرى.

مفاجأة سارة بشأن سلالة كورونا البريطانية (3)
فيروس كورونا

تأكيد على فعالية لقاح كورونا 

وأفادت دراسة منفصلة نشرتها دورية لانسيت أن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالة البريطانية المتحورة؛ نظرا لعدم وجود زيادة واضحة في معدل الإصابة مرة أخرى بالسلالة عند مقارنتها بالسلالات غير البريطانية.

مفاجأة سارة بشأن سلالة كورونا البريطانية (3)


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