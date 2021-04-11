مكافأة كاريلي لـ نجوم الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي الاتحاد، تقديم مكافأة لنجومه بإراحتهم من تدريبات الفريق اليوم الأحد، وذلك بعد الفوز على الهلال بثنائية دون رد.

وقال الإعلامي علاء سعيد المُقرب من العميد إن المدرب كاريلي فضّل إراحة اللاعبين عن تدريبات العميد اليوم على أن تعود التدريبات بداية من الغد الاثنين، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الباطن، الجمعة القادمة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد ثالثًا

ويحتل العميد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 45 نقطة، بعد الفوز على الهلال بثنائية اللاعبين عبدالمحسن فلاتة وسعود عبدالحميد.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد لديه الفرصة للمنافسة على لقب دوري المحترفين والبطولة العربية بالموسم الحالي، بعدما ودع بطولة كأس الملك بالموسم الحالي.

هدف سعود كان مقصودًا

وفي وقت سابق، قال سعود عبدالحميد مدافع العميد، إن هدفه في شباك الحارس عبدالله المعيوف حارس الهلال كان مقصودًا.

وأوضح مدافع العميد قائلًا: “هدفي كان مقصودًا في شباك المعيوف؛ لأنني وجدت مساحة خالية في المرمى، سمحت لي بالتسديد”.

وكان الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال، توجه بالاعتذار للمدرب كاريلي ولكل لاعبي الاتحاد بسبب تدخله العنيف على المدافع عمر هوساوي خلال مجريات المباراة.

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