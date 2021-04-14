ميكالي: مجموعتنا متوازنة ونُعاني من الإصابات

المواطن - مروة نبيل

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي استعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل جيد لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ميكالي يؤكد تأثر الفريق بالإصابات

وقال ميكالي: “ندرك صعوبة المباراة، ونحن في أتم الجاهزية لخوض اللقاء وافتتاح البطولة بنتيجة إيجابية.. مجموعة الهلال متوازنة، وسنبحث عن أفضل ظهور لنا لنتصدر المجموعة”.

وتابع ميكالي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد أجمك الذي عُقد، اليوم الأربعاء: “منذ استلامي لمهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم قبل شهرين لم نلعب مباراة واحدة ونحن مكتملو الصفوف”.

وواصل المدير الفني البرازيلي تصريحاته قائلًا: “إصابة سالم الدوسري وعبدالله الحمدان أجبرتني على استبعاد الكولومبي جوستافو كويلار من قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021، وإضافة لوسييانو فييتو بدلًا منه”.

الهلال ضد أجمك

ويستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك الأوزبكي، مساء يوم غد الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021.

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