ميلان يفقد رقمه القياسي

المواطن - مروة نبيل

فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسمه في منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، بعد فوز الإنتر على كالياري، اليوم الأحد.

ميلان يخسر رقمه القياسي:

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالإنتر بات أول فريق يفوز بأول 11 مباراة له ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري الإيطالي الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان هو صاحب الرقم القياسي السابق، حيث نجح في تحقيق 10 انتصارات متتالية مع بداية الدور الثاني من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز موسم 1989/ 1990، قبل أن يفقد رقمه اليوم بفوز الإنتر.

ونجح ميلان في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بارما بالأمس ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي شهدت طرد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عند الدقيقة 60.

الإنتر يتجاوز عقبة كالياري:

ولعب الإنتر ضد كالياري اليوم على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق النيراتزوري لفوز هام بهدف دون رد، سجله ماتيو دارميان عند الدقيقة 77.

ورفع الإنتر رصيده إلى 74 نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبفارق 11 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني، ليقترب من حصد لقب الكالتشيو هذا الموسم، فيما تجمد رصيد كالياري عند 22 نقطة في المركز الـ22.

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