نائبة أمريكية تدعو لإلغاء الجيش والشرطة الأمريكيين !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، إن إطلاق النار من قبل الضابطة كيم بوتر في مينيابوليس لم يكن حادثًا وأن عمل الجيش والشرطة في الولايات المتحدة بطبيعته عنصري ومتعمد.

الجيش والشرطة مؤسسات لا يمكن إصلاحها

وقالت في تغريدة على تويتر: المواطن دونت رايت قوبل بـ العدوان والعنف، متابعة أنه لا يجب بعد ذلك التغاضي عن القتل الممول من الحكومة.

وأضافت: لا مزيد من الجيش والشرطة، إنها مؤسسات لا يمكن إصلاحها، متابعة التغريدة بهاشتاق no_more_police#، بحسب صحيفة الإندبندنت.

البيت الأبيض ينأى بنفسه عن الدعوة

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن توافق دعوات السيدة رشيدة طليب لإنهاء ممارسة الشرطة، قالت السكرتيرة الصحفية جين بساكي إن الرئيس لا يشاركها موقفها.

وتابعت: وجهة نظر الرئيس هي أن هناك إصلاحات ضرورية عفا عليها الزمن يجب وضعها موضع التنفيذ، وأن هناك مساءلة يجب أن تحدث، وأن الخسائر في الأرواح عالية جدًا، وأن هذه العائلات تعاني في جميع أنحاء البلاد، وأن المجتمع الأسود يعاني من التهديدات المستمرة.

وقال خبير استطلاعات الرأي الشهير، فرانك لونتز، إن تغريدة رشيدة غير منطقية مشيرًا إلى أن 15% فقط من الأمريكيين يؤيدون إلغاء الشرطة.

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