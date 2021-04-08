نتائج انتخابات اتحاد الإعلام الرياضي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات، قبل قليل، نتائج انتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد الإعلام الرياضي رسميًا.

انتخابات اتحاد الإعلام الرياضي

وكشف حساب اتحاد الإعلام الرياضي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة 2021/ 2025، وذلك بعد الانتهاء من الاقتراع والتصويت، وفق البرنامج الزمني المعلن مسبقًا.

وجاءت نتائج الانتخابات كالتالي؛ عوض بن مبارك بن جمعان الصقور بـ92 صوتًا، رياض بن ضيف الله بن زيلعي مسلم بـ85 صوتًا، صالح بن عبدالعزيز بن صالح الخليف بـ83 صوتًا، وعبدالله بن مساعد بن عبدالكريم الدرويش بـ74 صوتًا.

اللجنة تستقبل الطعون

ومن جانبها، حرصت اللجنة العامة للانتخابات على تهنئة الفائزين بعضوية مجلس إدارة اتحاد الإعلام الرياضي، وتؤكد أنه في حال وجود طعون على نتائج الانتخابات؛ فيمكن التقدم للجنة الطعون والمخالفات، يوم غد الجمعة فقط.

وجاءت لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة فيصل بن علي الخليفي، وضمت في عضويتها كلاًّ من؛ حمد مترك القحطاني، محمد حسن الغامدي، إبراهيم بن عبدالله بن دخيل وعبدالله عبدالرحمن الشايقي.

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