هل يقبل الشباب هدية الاتحاد ؟

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي الاتحاد هدية كبيرة لـ نادي الشباب، بالفوز على الهلال أمس الجمعة، ومنح فرصة لليث من أجل تقاسم الصدارة مع الزعيم.

وقبل مواجهة الليث لنادي الباطن مساء اليوم السبت، يتواجد الفريق العاصمي بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وهو نفس رصيد نادي الاتحاد من النقاط.

وإذا نجح الشباب في الفوز على الباطن، فسيصبح رصيده 48 نقطة وسيصعد على الفور لصدارة الدوري على حساب الهلال الذي سيهبط للمركز الثاني، كون أن فارق الأهداف سيكون في مصلحة الليث.

الشباب تعرض لهزيمتين متتاليتين

ويسعى الليث إلى فك عقدة الهزائم المتتالية، حيث تعرض لـ خسارتين متتاليتين في الدوري أمام كل من الاتحاد والتعاون.

أما نادي الباطن، فيريد تحقيق المفاجأة الأكبر، والفوز على الليث، كون الباطن يواجه خطر الدخول للمراكز المؤدية للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

الباطن قريب من مراكز الهبوط

ويحتل الباطن حاليًا، المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، ويفصله بينه وبين المراكز المؤدية للهبوط نقطة واحدة فقط.

وستنطلق المباراة بين الليث والباطن في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق من مساء اليوم على ملعب نادي الباطن.

يذكر أن الشباب كان خسر من نادي التعاون في الجولة الـ24، أما الباطن فخسر من نادي النصر بسباعية دون رد في الجولة الماضية.

وكان التعاون فاز أمس الجمعة على العين بثلاثية دون رد، وخسر النصر من ضمك بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز الاتحاد على الهلال بثنائية نظيفة.

شارك الخبر







شارك الخبر